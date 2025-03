Dayitalianews.com - Voleva farsi un selfie “spettacolare”… Così è morto Dylan, il 29enne caduto dall’ottavo piano del palazzo nel quale abitava. La tragedia ieri mattina a Cisterna

Torsello, 29 anni, èdopo una caduta da unnel centro città. Si indaga sulle cause: incidente o gesto volontario?Un tragico episodio ha scossodi Latina alle prime ore diTorsello, 29 anni, ha perso la vita precipitandodi un edificio situato all’angolo tra via Po e via Primo Maggio. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino e, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.Un tragico incidente o un gesto volontario?Le circostanze dell’acsono ancora da chiarire e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. La famiglia, in particolare il fratello Manuel, ha respinto con forza l’idea che possa trattarsi di un gesto estremo. Secondo i parenti e gli amici più stretti,amava frequentare quel terrazzo, dalspesso scattava foto e ammirava il panorama.