Vogliamo una difesa comune europea? Ecco quello che ancora ci manca

Il piano dell’UnioneReArm Europe, che si prefigge di rinforzare ladei Paesi dell’Ue e non di stabilire un esercito europeo, rappresenta un primo passo verso la razionalizzazione dei programmi per gli armamenti del Vecchio Continente. Il mettere insieme il procurement dei sistemi d’arma, è sicuramente una buona idea sebbene si debbacapire in che modo verrà fatto, ed è una primo deciso passo – dopo la nascita dell’Expedition Force – verso la definizione pratica di un sistema di, inteso soprattutto come un ecosistema dicomunitario capace di mettere a sistema le competenze valorizzandole, con il vantaggio di evitare la troppa diversificazione e la dispersione al di fuori dell’UE dei fondi (si spera).Ma cosa servirebbe a livello strutturale all’Ue per avere unacredibile, efficace e alternativa alla NATO?AWACS, trasporto e aerocisterne Oltre al comando unificato, il cui embrione è stato posto con l’Expedition Force, alla, o per meglio dire a un esercito europeo,no, o sono carenti, capacità fornite dalla NATO e dagli Stati Uniti.