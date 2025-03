Laprimapagina.it - Voglia di tenerezza

Leggi su Laprimapagina.it

diVincenzo Calafiore15 Marzo 2025 Udine “ . restammo a guardarci.Il suo sorriso era incerto, come il futuro.Che strano,i miei sensi erano congelati.Perché non gli ho buttato le braccia al collo?Il desiderio e lanon riuscivanoa prendere forma, morti sul nascere, terrorizzatiall’idea dell’estasi. Riuscii soltanto a dirle ti amo. “Vincenzo Calafiore Restammo a guardarci. Il suo sorriso era incerto, come il futuro. Che strano,i miei sensi erano congelati.Perché non gli ho buttato le braccia al collo? Il desiderio e lanon riuscivano a prendere forma, morti sul nascere, terrorizzati all’idea dell’estasi. Riuscii soltanto a dirle ti amo.Come fai a non sentire il mio amore, quanto ti amo?Basterebbe che tu guardassi bene i miei occhi, basterebbe che tu sapessi leggere, dare un significato agli occhi miei che non smetterebbero mai di guardarti.