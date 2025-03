Vitigni irpini, la piattaforma festeggia cinque anni di successi

Leggi su Ildenaro.it

, ladi riferimento per l’enoturismo e i vini dell’a, celebra il suo quintoversario. In questi, Michele Bello e Antonella Coppola hanno saputo valorizzare il territorio irpino, promuovendo le sue eccellenze enologiche e turistiche a livello nazionale e internazionale.ha mosso i primi passi con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra produttori, appassionati di vino e turisti. In questi, hanno attirato – fino ad oggi – 589 turisti i quali hanno soggiornato almeno una notte e 227 clienti che hanno trascorso una giornata visitando cantine, degustando vini con produttori e pranzando in ristoranti selezionati. Attraverso il loro sito web sono tanti i clienti, che da ogni zona di Italia ma anche dall’Europa, hanno acquistato le loro esperienze emozionali “winetour” ma anche vino Aglianico, Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo ea Spumante.