Visite sotto la pioggia. Due cavalli bloccati dall’allerta rossa

Siena, 15 marzo 2025 - La ’prima’ dellea Pian delle Fornaci è statala. Molto forte al mattino, poi una breve pausa con tanto di spiraglio di sole per riprendere a cadere copiosa intorno alle 17. Nonostante il terzo incomodo del maltempo, veterinari, Comune e Sigerico sono riusciti a trovare la soluzione ai piccoli disagi proseguendo regolarmente gli accertamenti fino a sera. Impossibile superare però l’allerta, scattata anche nella zona di Fucecchio, per la scuderia di Vincenzo Turco. Era d’Onore ed Etue, che dovevano arrivare alle 18, hanno rimandato la visita proprio per via del maltempo. Meglio non mettersi in strada, vista la situazione. Ma potranno recuperare oggi, se la situazione migliorerà, oppure domani. Assenti dunque ’giustificati’ mentre Enpire e Fulmineo invece di presentarsi ieri hanno ottenuto uno slittamento a domenica.