Visita guidata e birra al castello medievale

Visite guidate con concerto di musica irlandese e degustazioni di birre artigianali domani aldi Mongiorgio a Monte San Pietro dove si celebra anche il ‘Patrick day’ ovvero la festa per il patrono d’Irlanda. Ma sarà prima di tutto l’occasione per ammirare ere l’interno e l’esterno di questo maniero di originefresco di restauro. Un complesso arroccato sul crinale tra le vallate del Lavino e del Samoggia, recuperato e salvato dal degrado e dall’abbandono al quale sembrava destinato grazie all’iniziativa dell’associazione Castelli in aria e dei suoi principali animatori, Maurizio Ferretti e Cristiana Spampinato. Prenotazione al 3331050392.