Sport.quotidiano.net - Vis, mister Stellone indica la via per Pescara: "Coraggio e niente ansia da gol sotto porta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Vis in campo all’Adriatico,in tribuna con 4 giornate sul groppone dopo che Lovison si è tanto offeso per quella "sveglia!". Il tecnico vissino si limita a una considerazione: "In tutta la mia carriera di giocatore e allenatore avrò messo insieme 10 giornate; qui sono già a 8. Le cose sono due: o sono diventato tremendo, o c’è qualcosa di scorretto". Stop: "Degli arbitri non parliamo più, visto che non è servito a". E non parliamo neppure di Diop, un altro che evoca brutti ricordi. La panchina toccherà di nuovo al vice Andrea Gennari, fin qui imbattuto in 4 apparizioni stagionali (tre vinte, un pari). Roberto, oggi avversario nella "sua", si prende il buono dell’1-1 col Gubbio ("Abbiamo creato molto nei due tempi, il punto va bene in gare del genere, non è mai facile quando vai"), riconosce gli aspetti negativi ("Nei primi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli, ma il vero dato negativo è la scarsa precisione nelle conclusioni; non dobbiamo farci prendere dalla foga del gol").