Sport.quotidiano.net - Vis, l’avversario. Baldini alza l’asticella: "Pescara può andare oltre il quarto posto»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sette gol fatti e solo uno subito nelle ultime due gare, 10 punti nelle ultime quattro. Sono questi i dati che testimoniano la completa rinascita deldopo due mesi difficili. Fu proprio il gruppo di Stellone, grazie ad una prestazione di strenua resistenza al gol del vantaggio di Okoro, a provocare il primo brusco stop alla marcia degli abruzzesi verso il primo. Con un Meazzi in gran spolvero e un Ferraris, reduce da una doppietta nel 3-0 di Pontedera, con più reti che presenze da titolare (7 reti in 6 partite dal primo minuto) ilfarà di tutto per prendersi la rivincita. Nelrientrerà dalla squalifica capitan Brosco, ma saranno indisponibili il terzino destro Staver, i centrocampisti De Marco e Kraja, le ali Bentivegna e Merola. Non ci sarà nemmeno il baby attaccante italoaustraliano Antonio Arena, che resterà con la Nazionale Under 17 di mister Favo impegnata a Novarello.