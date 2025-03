Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, Cna con ’On the road’

Al fianco delle, nel lavoro come in ogni ambito della vita. Un impegno sociale, ancor prima che professionale, che la CNA di Ascoli onora quotidianamente negli uffici di Ascoli e San Benedetto, affiancando cittadine e cittadini in ogni fase della vita, dalla nascita al pensionamento, nella consapevolezza che aiutare lesignifichi garantire loro diritti, sicurezza e serenità, in ottica presente e futura. Un impegno sociale condiviso appieno con la cooperativa sociale On the Road, che da oltre trent’anni opera sul territorio per tutelare e promuovere i diritti umani e civili di, uomini, persone transgender, bambine e bambini. Nasce da queste premesse il progetto "Non sei sola", presentato ieri dal direttore Francesco Balloni, dalla presidente di On the Road Laura Gaspari e da Monia Capriotti del Comitato Impresa Donna.