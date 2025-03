Bergamonews.it - Violente liti in un bar di Zanica: il Questore sospende l’attività per 5 giorni

. Letra persone ubriache nascevano all’interno del bar e poi degeneravano anche all’esterno di un locale di. Una situazione che era diventata insostenibile per molti residenti della zona.Così nella mattinata di sabato 14 marzo i carabinieri dihanno notificato al titolare del locale un provvedimento deldi Bergamo che dispone la sospensione delper 5.Negli ultimi mesi, il locale era divenuto un punto di ritrovo per soggetti dediti ad attività illecite, generando una situazione di allarme tra i residenti. Le pattuglie dell’Arma sono dovute intervenire in diverse occasioni per sedareavvenute sia all’interno che all’esterno dell’esercizio commerciale, spesso originate da futili motivi e aggravate dall’abuso di alcolici.Inoltre, nel corso dei controlli effettuati, i militari hanno rilevato la presenza abituale di individui con precedenti per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, trasformando l’area vicina al bar in una zona sensibile per il traffico di droga.