Vincenzo Schettini alla ChorusLife Arena con La fisica che ci piace

Bergamo. Domenica 23 marzo 2025 alle 17, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Lache ci– La lezione show”, con.Il professore dipiù amato del web, torna nei teatri di tutta Italia con “Lache ci– La lezione show”, lo spettacolo di grande successo che nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente che ha incantato oltre 28.000 persone in 30 date collezionando sold out.Prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, lo show live ditorna in tour – con oltre 40 date già confermate – per continuare a “rendere laun vero spettacolo” coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale unica e immersiva capace di stupire ed emozionare tutti e tutte: amanti dellao nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi o assetati di sapere e, naturalmente, tutti i fan del Prof più famoso dei social!In Italia sono milioni le persone che seguono le sue lezioni di, tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.