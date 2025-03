Ilrestodelcarlino.it - Vigor senza Rotondo . Kone, nessuno sconto

Continua a piovere sul bagnato, almeno per quanto concerne gli infortuni: lainfatti perde sino al termine della stagione Filippo. In seguito ad un normale spalla a spalla con un compagno, durante l’allenamento, il ragazzo ha riportato la frattura del perone. Ciò significa che non sarà operativo prima del prossimo giugno. Una tegola enorme per la retroguardiaina, tra l’altro in una fase delicatissima della stagione., prodotto del vivaio senigalliese, si è ritagliato uno spazio importante grazie alla sua dedizione al lavoro. Antonioli comunque non rimarrà scoperto in quella zona del campo, ovvero al centro della retroguardia: Magi Galluzzi è il perno della difesa, Pjetri è in crescita al di là di qualche errore di inesperienza, anche se attualmente dolorante a causa di un colpo subito in partita.