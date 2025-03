It.insideover.com - Vietnam-Cina, una nuova ferrovia per far correre la manifattura globale

Il Parlamentoita ha dato il via libera a un progetto infrastrutturale destinato a ridefinire i flussi commerciali tra il Paese e la. Con un investimento di 8 miliardi di dollari, Hanoi ha approvato la costruzione di unalinearia che collegherà la città portuale di Hai Phong alla città di confine di Lao Cai, attraversando la capitaleita. Un’arteriaria di 390 chilometri che non solo rafforzerà i legami economici tra i due Paesi comunisti, ma trasformerà anche il panorama industriale del.Un corridoio strategico per laQuestarappresenta una dorsale vitale per le multinazionali che operano in. Il Paese è ormai da anni un hub produttivo di livello mondiale, ospitando giganti come Samsung, Foxconn e Pegatron, aziende che dipendono da un flusso costante di componenti provenienti dallaper le loro catene di montaggio.