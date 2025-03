Juventusnews24.com - Vieri senza filtri sulla Juve: «Ha provato a fare la sua partita, ma è stata travolta dall’Atalanta. C’è una cosa che fa impressione»

di RedazionentusNews24: di seguito le dichiarazioni dell'ex bomber dopo l'ultima sconfitta che i bianconeri hanno rimediato per mano dell'AtalantaChristianè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare tra le altre cose dell'ultima sfida trae Atalanta. Di seguito le sue parole.VIEIRI – «Lahala sua, ma èdall'aggressività dell'Atalanta, una banda di "animali" affamati: li hanno distrutti anzitutto fisicamente. L'Atalanta non impressiona più, è da sei-sette anni che impressiona e che io parlo della sua "diversità". Va a mille all'ora, ti mette pressione, fa laovunque. Vince o perde, ma crea sempre tanto. Prende gol? Amen: continua a guardare avanti»