Internews24.com - Vieri confessa: «Atalanta Inter? Ecco chi sta meglio, su Lautaro i falliti dicevano che…». Poi il retroscena con Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di RedazioneBobonon ha peli sulla lingua, l’ex attaccante gioca cosìil suo pensiero e le dichiarazioni alla vigilia del match di Serie Asi avvicina e Bobola analizza così per le colonne de La Gazzetta dello Sport.un estratto del suovento: PER CHI E’ PIU’ IMPORTANTE – «Se vince l’sarebbero tre punti molto molto pesanti: anche per il Napoli. I 27 che resterebbero sono tanti, certo. Ma recuperarne o perderne tre tutti insieme.»SE VINCE L’– «Fa un bel salto dell’ostacolo forse più duro da qui alla fine. Ma probabilmente lo fa con il Napoli sempre sulle spalle. E ci divertiamo ancora».– «È quello che iin crisi e poi da gennaio ha segnato 10 gol, cinque nelle ultime tre partite di Champions che ha giocato, per dire del livello».