Juventusnews24.com - Vieira lancia Miretti: «Può tornare alla Juve? Dipende solo da un aspetto. Da lui mi aspetto questo atteggiamento»

Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce. Le sue parole in particolare sul centrocampista di proprietà della Juventus Fabio Miretti: «Già pronto per la Juve? Lui deve giocare un po' più centrale, capisce bene il gioco, ma per noi era importante farlo giocare a sinistra: è sempre stato positivo lavorando bene, oggi ha fatto questi due gol meritati, può farne molti altri. Deve lavorare con grande intensità, lui può decidere dove andare a giocare, da quello che fa in settimana durante gli allenamenti»