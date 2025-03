Anteprima24.it - Vie di fuga dal sisma, Ciciliano: “Comune di Napoli faccia analisi su lavori del Lungomare”

Tempo di lettura: 3 minutiIn caso di forteo eruzione vulcanica, spetta agli enti locali varare i piani di allontanamento della popolazione. Pertanto, la Protezione Civile chiede aldi“opportunee valutazioni” suidel, partiti lo scorso febbraio. La circostanza emerge dalla risposta del capo dipartimento Fabioall’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di. La stessa associazione aveva interpellato più soggetti istituzionali, sul tema intrecciato “Vie diper pericolo sismico edi restyling in Via Partenope“. Fin dallo scorso 11 maggio, aveva cercato informazioni presso ildi. Ma alla nota pec “nessun riscontro perveniva” scrive Giovanni Natale, presidente dell’associazione. Il medesimo interrogativo, dunque, il 21 febbraio è stato rivolto al ministro Nello Musumeci.