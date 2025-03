Milanotoday.it - Video Gol Milan-Como 2-1, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

Il "Meazza" si prepara a ospitare una partita dal sapore di sfida decisiva, con ilche continua a lottare per mantenere vive le sue speranze di qualificazione alla Champions League, distante otto punti. Un ambiente in fermento, con una tifoseria che non nasconde il suo malcontento, si.