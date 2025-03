Messinatoday.it - VIDEO | Autostrada chiusa, i grossi massi che rischiano di cadere sull'arteria: ecco dove si interverrà

Leggi su Messinatoday.it

Mancano poche ore e queiche incobonorischiando di crollare con conseguenze potenzialmente mortali per gli automobilisti saranno eliminati. Le immagini realizzate dal Cas mostrano il luogo esatto in cui gli interventi saranno eseguiti. Per mettere in sicurezza il versante e.