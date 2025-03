Ilrestodelcarlino.it - Video appello di Niccolò a caccia del ‘pirata’ di via Mattei: “Guardami mentre giri indisturbato per Bologna”

, 15 marzo 2025 – “Sono vivo per miracolo e guarda come mi hai ridotto,tuper la città”. Dall’altra parte della telecamera c’èil 24enne investito in scooter in viail 30 gennaio scorso intorno alle 18. L’ennesimoper trovare il responsabile del drammatico investimento è stato lanciato, questa volta, attraverso la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. A investirlo, si spiega nelrilanciato sui social dalla redazione della nota trasmissione televisiva, sarebbe stato un suv bianco con il tettuccio nero, il cui conducente non si sarebbe fermato per soccorrere il 24enne. L’di: “Sono vivo per miracolo” La madre: “Voglio trovare chi ha rischiato di uccidere mio figlio” L’incidente in via Mettei L’di: “Sono vivo per miracolo” "Chiedo cortesemente a chi sa qualcosa o ha visto qualcosa di segnalarlo alla redazione di 'Chi l'ha visto?'- dice, che nelappare con un tutore per le spalle, il collo e la testa - chiedo alla persona che mi ha ridotto così di guardarmi bene e di farsi un esame di coscienza e di costituirsi alle forze dell'ordine.