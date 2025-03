Serieanews.com - Victor Osimhen, gol a raffica ed un futuro da decidere: c’è però una certezza

non si ferma più in Turchia: tripletta all’Antalyaspor e quota 26 raggiunta. Ilè un’incognita ma il bomber ha unainderogabile, gol aed unda: c’èuna– SerieAnewsè stato protagonista indiscusso del Napoli scudettato ma il bomber nigeriano è senza dubbio uno dei migliori centravanti d’Europa e quindi del mondo. Com’è noto a tutti,in estate ha ritenuto chiuso il suo ciclo a Napoli, durato peraltro un quadriennio.E così, dopo il titolo vinto da protagonista con tanto di classifica marcatori, il centravanti ha salutato gli azzurri ed è andato al Galatasaray. O meglio, è stata una vera e propria estate torrida per il nigeriano, e di certo non per quanto riguarda il meteo. Un protagonista indiscusso, con l’offerta da 100 milioni – quanto richiesto dal patron De Laurentiis per il suo cartellino – mai arrivata a Castel Volturno.