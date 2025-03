Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Domenico Nardo: “Versi di pace” è stato un vero successo

Si è concluso con grandel’evento “di: l’immaginazione poetica a servizio della”, che ha visto ala partecipazione di numerosi artisti e figure di spicco del panorama culturale. Tra i momenti più emozionanti della serata, le letture delle poesie di, “La mia” e “Bambino soldato”, hanno lasciato il pubblico profondamente toccato.Un sentito ringraziamento da parte dell’autore è andato a Mons. Pasquale Rosano e a Michele Petullà per il loro sostegno e impegno. Inoltre,ha espresso il suo apprezzamento per gli artisti che hanno preso parte all’evento, tra cui i maestri Giuliana Pelaggi al piano e Garistina Concetta al violino, nonché i ragazzi del Liceo Capialbi diche hanno contribuito con le loro performance musicali.Un particolare grazie èrivolto al maestro Giuseppe Morello, il quale ha immortalato i momenti più belli della serata con le sue splendide fotografie, e alla poetessa Anna Alfano per il video che ha saputo raccontare con delicatezza la magia dell’evento.