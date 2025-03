Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Domenico Nardo: Filippo Stirparo è (stato) sempre un gran signore

Nel decennale della morte dell’illustrenesesono tante le persone che lo stanno ricordando. Tra queste. Ecco cosa scrive in una nota su facebok.è (un. La sua generosità e il suo altruismo lo hannopreceduto in ogni azione e poi èunde artista: parrucchiere, presentatore, poeta, pittore, speaker radiofonico, amico,prodigo di consigli e affetto. Fu lui uno dei primi, a cui feci leggere le mie poesie, era assorto, eravamo a casa sua, poi mi guardò e mi disse: “Non ho mai letto poesie così belle. Avrai unsuccesso”. Ovviamente non era vero che non avesse letto poesie così belle, lui era unde poeta, soprattutto vernacolare e leggeva idi poeti, ma era il suo modo di esserti vicino incoraggiarti.