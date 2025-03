Ilgiorno.it - Viaggio musicale in 3 tappe. Domani si parte dal jazz con il quartetto Taqsir

Inizieràunsofisticato ed emozionante con la civica scuola di musica, che proporrà tre appuntamenti di stili e generi diversi per accontentare tutti i gusti. La prima tappa porterà il pubblico alla scoperta del suonocon un concerto del, che si esibirà dal vivo alle 17 all’auditorium Lina Bodini Mazza in piazza Oldrini. Giulio Burratti alla chitarra, Paolo Lopolito al sax, Andrea Migliarini alla batteria e Raffaele Romano al basso condurranno gli spettatori in un mondo fatto di sonorità diverse, tra musiche originali e brani di grandi maestri come Hancock e Davis. Un’occasione per apprezzare la bravura di questi musicisti e lasciarsi trasportare dal ritmo e dall’improvvisazione.