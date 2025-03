Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in diminuzione la rete viaria dellaad eccezione del raccordo anulare dove ci sono rallentamenti tra laFiumicino e la via del Mare per il trasporto pubblico ancora chiusa la stazione Flaminio della metro a causa della manifestazione che interessa la zona di Piazza del Popolo possibile deviazione anche della linea bus 119 passiamo agli eventi domani si svolge La trentesima edizione della maratona dii miei chiusure nella zona dei Fori Imperiali già dalle 21 di questa sera con la stazione della metro B di Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina fino al termine dell'evento e infine diramata l'allerta meteo di colore giallo a partire dalla sera di oggi e per le successive 18-24 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale andiamo a chi si mette alla guida di prestare la massima attenzione di moderare la velocità è di mantenere la distanza di sicurezza da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.