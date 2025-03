Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 18:40

apriamo con il raccordo anulare in interna rallentamenti tra Labaro e Salaria in esterna code per traffico tra le uscite di Ardeatina e Lanina con ripercussioni dimissione anche per chi sull'Appia si emette sul raccordo ci spostiamo e nelle strade del centro didove disagi allaper le tre manifestazioni e fanno coinvolgendo piazza Barberini Piazza Bocca della Verità e Piazza del Popolo sono molteplici in particolare per la manifestazione di Piazza del Popolo possibili ripercussioni per lafino alle ore 20 tra il Muro Torto piazzale Flaminio e Lungotevere mi sa anche per il trasporto pubblico con la chiusura della stazione di Flaminio della metro a Inoltre possibili deviazioni della linea bus 119 infine usciamo dalla capitale andiamo nel viterbese se tu la statale Castrense risolto un incidente avvenuto in precedenza al km 20 e 300 all'altezza del comune di Canino la circone è tornata regolare