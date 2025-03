Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizi dellain apertura il raccordo anulare in esterna code per traffico congestionato tra Laurentina e Tuscolana con ripercussioni di immissione Anche perché sulla Appia si mette sul raccordo in interno a Code tra le uscite di la Salaria e poi tra Nomentana e Tiburtina per le consolari sulla Cassia code per traffico tra la Giustiniana e Tomba di Nerone sulla Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali tutto in direzione del cielo per gli eventi nella capitale di saggi nel centro diper le 3 manifestazioni che stanno coinvolgendo piazza Barberini Piazza Bocca della Verità e Piazza del Popolo in particolare per la manifestazione di Piazza del Popolo possibili ripercussioni per lafino alle 20 tra il Muro Torto piazzale Flaminio e Lungotevere disagi anche per il trasporto pubblico con la chiusura delle stazioni di Spagna dominio della M Inoltre possibili deviazioni della linea bus 119 Dai Chiara Chiavari Astral infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.