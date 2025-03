Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 16:25

in apertura il raccordo anulare in esterna coda tratti tra le uscite di Anagnina e Tuscolana in interno al momento traffico regolare usciamo dalla capitale andiamo nel viterbese sulla statale Castrense segnaliamo un incidente avvenuto al km 20 e 300 al momento la strada è chiusa nel tratto tra via Alberto della Chiesa e strada del Vallone ci troviamo all'altezza del comune di Canino Infine per gli eventi ricordiamo che domani si svolge La trentesima edizione della maratona diprima e chiusure nella zona dei Fori Imperiali già dalle 21 di questa sera con la stazione della metro B di Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina a termine dell'evento