Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaal momento circone e vuole sulla rete viaria della mazzada segnalare solamente sul Raccordo Anulare in esterna rallentamenti tra le uscite di Appia e diramazioneSud passiamo agli eventi disagi nel centro dile tre manifestazioni che stanno coinvolgendo piazza Barberini Piazza Bocca della Verità e Piazza del Popolo in particolare per la manifestazione di Piazza del Popolo possibili ripercussioni per lafino alle ore 20 tra il Muro Torto piazzale Flaminio e Lungotevere possibili deviazioni della linea 119 Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google te Chiara Chiavari Astral infomobilità per il momento è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.