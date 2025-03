Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti del raccordo anulare in carreggiata interna segnaliamo la presenza di due incidenti il primo crea code tra Nomentana del Bivio per la 24Teramo mentre per l'altro sinistro i rallentamenti sono più avanti Prenestina e Tuscolana disagi allaanche in carreggiata esterna per un tamponamento che crea code tra Laurentina e Ardeatina Passiamo al trasporto pubblico capitolino da lunedì sarà attiva una linea Atac si tratta del bus 96 che collegherà l'area del Corviale con la metro Piramide e la stazione Ostiense lungo il corridoio preferenziale di via Portuense e per gli eventi in programma oggiSperiamo deviazioni per le linee del trasporto pubblico per 3 manifestazioni che si svolgeranno in centro a partire dalle 15 in piazza Barberini Piazza del Popolo è in Piazza Bocca della Verità neanche nella zona del Foro Italico per l'incontro di Rugby del Sei Nazioni Italia Irlanda in programma alle 15:15 allo stadio Olimpico Inoltre ricordiamo che domani si svolge La trentesima edizione della maratona diprima e chiusure nella zona dei Fori Imperiali già dalle 21 di questa sera con la stazione della metro B di Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina fino al termine dell'evento infine tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica nuova app infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Marco Morgante a Sale infomobilità tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.