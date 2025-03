Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti dal raccordo anulare risolti i precedenti incidenti in carreggiata esterna all'altezza della galleria Appia ed in carreggiata interna tra centrale del latte e del Bivio per la 24Teramo ma segnaliamo ora un altro sinistro che crea code tra Prenestina e Tuscolana risolto Anche l'incidente sul tratto Urbano della A24 con circone ora scorrevole tra il bivio per il raccordo e Tor Cervara in direzione tangenziale ci possiamo sull'autostrada per segnalare sulla A1 Firenzecode per veicolo in panne tra Magliano Sabina e Ponzanono in direzionepassiamo al trasporto pubblico capitolino da lunedì sarà attiva la nuova linea Atac si tratta del bus 96 che collegherà l'area del Corviale con la metro Piramide e la stazione Ostiense lungo il corridoio preferenziale di via Portuense e per gli in programma oggi asegnaliamo deviazioni per le linee del trasporto pubblico per 3 manifestazioni che si svolgeranno in centro a partire dalle 15 in piazza Barberini Piazza del Popolo è in Piazza Bocca della Verità ed anche nella zona del Foro Italico per l'incontro di Rugby del Sei nazioni tra Italia e Irlanda il programma alle 15:15 allo stadio Olimpico infine ricordiamo che domani è in programma la prima edizione della maratona diprima e chiusure nella zona dei Fori Imperiali già dalle 21 di questa sera con la stazione della metro B di Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina fino al termine da Marco Morgante da infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.