Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della apriamo con gli incidenti sul Raccordo Anulare sono due i sinistri che provocano al momento disagi alla il primo in carreggiata esterna all'altezza della galleria Appia mentre l'altro in carreggiata interna tra centrale del latte e il bivio per la 24 Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo un altro incidente con code tra il bivio per il raccordo è torcervara in direzione tangenziale Passiamo al trasporto ferroviario circone tornata regolare sulla linea alta velocità Firenze i treni hanno subito rallentamenti fino a 40 minuti gli eventi a in corso questa mattina nel nel Circo Massimo la faranno corsa podistica di 5 km legata alla maratona di fino a cessate esigenze chiusura progressiva al transito veicolare lungo il percorso di gara Novecento scene rugby con l'incontro del Sei nazioni tra Italia e Irlanda in programma alle 15:15 allo stadio Olimpico Ma già dalle 12:30 partono le consuete modifiche alla nella zona del Foro Italico domani invece nastro di partenza per la trentesima edizione della maratona di con le prime chiusure nella zona dei Fori Imperiali già in programma dalle 21 di questa sera è la stazione della metro B di Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina fino al termine dell'evento è sempre per il trasporto pubblico capitolino da lunedì sarà attiva una nuova linea Atac si tratta del bus 96 che collegherà l'aria del Corviale con la metro Piramide e la stazione Ostiense lungo il corridoio preferenziale di via Portuense da Marco Morgante da infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della