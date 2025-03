Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti dalle strade in A1 Firenzecircone ora scorrevole a seguito della rimozione del veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzanono in direzioneè sempre per chi viaggia la fidanzare ricordiamo che questa notte sarà chiuso il tratto autostradale tra Orte e Magliano Sabina da mezzanotte alle 5 per lavori sul viadotto sassofreddo Si raccomanda Inoltre prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda questa mattina per le successive 12 18 ore previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio specie nei settori interni ed appenninici prestare Attenzione anche la possibile formazione di banchi di nebbia in queste prime ore del mattino passiamo allo sport fine settimana di eventi nella capitale in corso questa mattina nell'area del massimo la faranna corsa podistica di 5 km legata alla maratona difino a cessate esigenze chiusura progressiva al transito veicolare lungo il percorso di gara nel pomeriggio in entri scene rugby con l'incontro del pene nazioni tra Italia e Irlanda in programma alle 15:15 allo stadio Olimpico Ma già dalle 12:30 partono le consuete modifiche allanell'area del Foro Italico domani invece nastro di partenza per la trentesima edizione della maratona dicon le prime chiusure nella zona dei Fori Imperiali già in programma dalle 21 di questa sera è la stazione da Colosseo che sarà chiusa da Inizio servizio di domani mattina fino al termine dell'evento è sempre per il trasporto pubblico capitolino da lunedì sarà attiva una nuova linea Atac si tratta del bus 96 che collegherà l'area del Corviale con la metro Piramide è la stazione Ostiense lungo il corridoio preferenziale di via Portuense da Marco Morgante da info per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della