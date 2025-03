Ilgiorno.it - Via Spluga e del Viandante certificate

Passano entrambi per la provincia di Sondrio i due nuovi cammini certificati per il 2025 dal Touring club italiano: si tratta della Viae del Sentiero del, che era già stato inserito nell’elenco del 2020 e ora è stato ampliato. Un riconoscimento particolarmente ambito e soprattutto riconosciuto dagli appassionati di trekking che grazie alla certificazione del Touring sanno di poter contare sulla sicurezza e la fruibilità del percorso. La Viaè un itinerario lungo 70 chilometri che collega Thusis, in Svizzera a Chiavenna. "È un percorso di media montagna, spettacolare per i paesaggi attraversati, molto vario a livello naturalistico, carico di storia con una segnaletica ben posizionata che permette di seguire il tracciato senza l’ausilio di supporti digitali o cartacei - si legge nel report del Touring - Da Thusis si addentra nelle strette e suggestive gole della Viamala, segue il Reno tra campi e villaggi alpini, prima di attraversare il Passo dello, frontiera e punto più alto, a 2115 metri.