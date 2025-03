Casertanews.it - Via ai lavori nella piazza della frazione

Leggi su Casertanews.it

Partito il cantiere per la riqualificazione diChiesadi Casola di Caserta. L’intervento, realizzato con fondi Pnrr, fa parte di un’opera complessiva di rigenerazione urbana in corso nelle frazioni collinaricittà capoluogo.Al momento, infatti, sono in fase di.