Vettori-Dolidze oggi, MMA: orario, dove vederlo in tv e streaming, ordine dei match

Nella notte italiana di(tra sabato 15 e domenica 16 marzo, a partire dalle ore 00.00) andrà in scena la UFC Fight Night, che culminerà con il main event tra Marvine Roman: il ribattezzato The Italian Dream tornerà sull’ottagono a distanza di ventuno mesi dalla sua ultima apparizione nella massima promotion mondiale di MMA (arti marziali miste). Appuntamento allo UFC Apex di Las Vegas (USA),il 31enne trentino cercherà di battere il georgiano.Il nostro peso medio, attuale numero 8 del ranking UFC, incrocerà il numero 12 della graduatoria mondiale, nella rivincita dell’incontro disputato il 18 marzo 2023: in quell’occasione prevalse il nostro portacolori, che tre mesi più tardi perse contro lo statunitense Jarred Cannonier nella sua ultima apparizione agonistica prima del brutto infortunio alla spalla sinistra che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un lunghissimo periodo di riabilitazione.