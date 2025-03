Ilnapolista.it - Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo, il mio rapporto col team Red Bull non è cambiato»

Il pilota della RedMax, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle critiche spesso ricevute per il suo atteggiamento definito esuberante.: «Chi midel mio»«Faccio tutto ciò che è necessario per vincere. E’ così che sono. Ci proverò sempre quando penso che sia possibile. Puoi essere d’accordo o no, ma combatto nel modo in cui penso di dover combattere».Spesso si sono create discussioni in merito al comportamento esuberante del pilota olandese, ma a lui le critiche non interessano:«Non dico a qualcuno come dovrebbero vivere le loro vite o cosa dovrebbero fare nella vita. Tutti dovrebbero concentrarsi solo su se stessi. Penso che il mio comportamento sia buono. Se qualcun altro non è d’accordo, questo è un loro problema, non mio».All’evento di lancio della F175 il mese scorso a Londra,è stato fischiato.