Dailymilan.it - Verso Milan-Como, a San Siro occhi puntati su Assane Diao Diaoune

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida tra, a Sanoltre che su Fabregas anche sull’esternoune.La sfida di questo pomeriggio traa Sanci sarà la sfida tra Sergio Conceicao e Cesc Fabregas presente e possibile futuro della panchina dei rossoneri. Ma non solo a Sananche suune talento spagnolo del.Ilda tempo ha messo nel mirino l’esterno arrivato alnel mercato invernale, già autore di cinque goal in dieci partite disputate. Un esterno dal grande talento che fin dalla prima partita in Serie A ha dimostrato di essere un bel prospetto., a Sansi guarda anche al mercato: da Fabregas a Nico Paz passando per, a SansuuneLEGGI ANCHE, sfida nella sfida tra Rafael Leao e Nico Paz: nessuno come loro in Serie A.