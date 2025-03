Cataniatoday.it - Verso Messina-Catania, mister Toscano recupera alcuni calciatori ma Inglese è ancora out

Leggi su Cataniatoday.it

In vista della gara con il, in programma domani alle ore 19.30 allo stadio “Franco Scoglio” e valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025,ha convocato ventitré. Prima convocazione in prima squadra per il difensore.