Vernacolo da ridere al teatro di Comeana

Una commedia per celebrare il mese di marzo e la Giornata internazionale della donna e contribuire al restauro delparrocchiale. Per due fine settimana aldiva in scena "Accidenti a chi ti legò i’ bellico" a cura dell’associazione culturale Il Chiodo Fisso, una commedia brillante in tre atti infiorentino di Gabriele Verzucoli, tratta da "L’amico di papà" di Eduardo Scarpetta. La storia è ambientata nella Firenze dei primi del ‘900, in una famiglia di neo-ricchi che si trova a fare i conti con l’arrivo inatteso di Oronzo, giovane figlio del defunto migliore amico del burbero padrone di casa. Stasera lo spettacolo è alle 21.15 domani alle 16.15; poi sabato 22 sempre alle 21.15 e domenica 23 alle 16.15. La regia è affidata a Patrizia Morini, con il supporto del direttore di scena Alessio Nunziati e i costumi curati dalla Sartoria Rione Celeste di Carmignano.