'Verissimo', Paola Caruso si racconta da Silvia Toffanin

Paola Caruso: le tappe della sua vita Nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985, ha vissuto la sua infanzia in Calabria e solo da adolescente ha scoperto che Wanda e Michele, che l'hanno cresciuta, non erano i suoi genitori biologici. Pur avendo mantenuto un ottimo rapporto con i due, che ha più volte definito "genitori perfetti", la ragazza si è messa alla ricerca della madre naturale in età adulta. Nel 2019, durante un programma di Barbara d'Urso in onda su Canale 5, ha incontrato Imma e, grazie alla verifica del test del DNA, ha scoperto che la donna è la sua madre naturale.