Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 15 marzo 2025

del 15su Canale 515, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin15su Canale 5.: gliIntervista ritratto per Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo. Ail percorso, tra luci e ombre e la rinascita di Marco Carta, che presenterà il suo nuovo singolo “Solo fantasia”. Sempre dalla factory di “Amici”, sarà ospite Petit, giovane talento che sta crescendo come la sua musica.