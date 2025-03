Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Torna l’appuntamento con, il rotocalco televisivo di successo condotto danel weekend di Canale 5. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda15 e16, glidi1515dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Tra glidell’appuntamento diritroviamo Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo. Spazio poi al percorso tra luci e ombre di Marco Carta, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo che presenterà il suo nuovo singolo “Solo fantasia”.Dal mondo “Amici di Maria De Filippi” arriva anche Petit. E ancora: spazio all’intervista di famiglia al grande campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina in studio con la moglie Valentina e i loro figli.