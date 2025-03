Ilfattoquotidiano.it - Ventenne ucciso a Napoli, era imparentato con la 14enne Annalisa Durante ammazzata per errore a Forcella

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un 20enne è statosabato sera a. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in via Santa Teresa degli scalzi, nel pieno centro cittadino. Il corpo della vittima è stato lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo die dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda. Emanueleaveva compiuto 20 anni lo scorso 1 marzo.Il giovane era in sella ad uno scooter nei pressi di stazione di rifornimento di carburanti quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno fatto fuoco. L’omicidio è avvenuto intorno alle 18.30 e a quell’ora via Santa Teresa degli Scalzi era particolarmente affollata. La vittima era imparentata con, lauccisa peril 27 marzo del 2004.