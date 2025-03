Terzotemponapoli.com - Venezia-Napoli, voci e notizie dalla Laguna

Ilin: a Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordo Campo-II Tempo’, è intervenuto Davide Marchiol, direttore del portale www.tuttosport.it. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ilnelle ultime tre partite ha fatto prestazioni importanti. Ha pareggiato con Lazio e Atalanta e ha recuperato il punteggio col Como allo scadere. Ci crede alla salvezza e vuole restare attaccata al treno. Difensivamente concede molto poco, si difende in maniera compatta, chiude gli spazi, non ha mai preso imbarcate importanti. Inoltre sa ribaltare bene l’azione”. Ilche attende ilPurtroppo il tutto non viene valorizzato e concretizzano dall’attacco, dicendola in modo volgare: non si segna. La maggior parte dei gol li ha fatti da fermo, su questo è tra le migliori in Serie A ma contemporaneamente è una delle peggiori, se non la peggiore, per le azioni fatte in movimento.