Sport.quotidiano.net - Venezia-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Bivio scudetto per Conte?

, 15 marzo 2025 – L'operazione sorpasso delin realtà è stata avviata dal pareggio interno contro l'Inter e potrebbe compiersi domenica 16 marzo, quando le due rivali saranno attese da due impegni sulla carta dal coefficiente di difficoltà diametralmente opposto: la capolista sarà ospite in serata dell'Atalanta, a sua volta con il mirino puntato sul sogno, mentre gli azzurri alle 12.30 faranno visita al Penzo al, invece in piena bagarre salvezza. Le(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Duncan, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Zampano; Maric, Oristanio. Allenatore: Di Francesco(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore:o e dove vederein tv e in streaming(fischio d'inizio alle 12.