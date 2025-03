Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, novità per i convocati: la decisione su Neres

Per, arrivano le ultime suidegli azzurri: l’annuncio suin vista del lunch match Il countdown per il lunch match di domani, 16 marzo 2025, è iniziato, e i tifosi deltrattengono il fiato per sapere chi scenderà in campo contro il. Proprio in questi istanti, un’ultim’ora di Sky Sport ha squarciato il velo sui: Davidnon sarà della partita. Unache sa di prudenza, presa da Antonio Conte per scongiurare ricadute e complicazioni, con la sosta per le nazionali che bussa alla porta.Non è un mistero chesia stato una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte fino al mese scorso. La sua assenza, però, non coglie del tutto impreparati: l’ala sudamericana è ferma da febbraio per una lesione muscolare alla coscia, e ilha imparato a fare i conti con un’infermeria che, ultimamente, sembra un via vai.