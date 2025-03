Sport.quotidiano.net - Vasseur dopo le qualifiche in Australia: "Non siamo a 7 decimi, possiamo rimontare in gara"

Melbourne (), 15 marzo — È solo la prima qualifica dell'anno, e la Ferrari non è a settedalla McLaren come in pista a Melbourne è emerso. La pensa così il team principal della Ferrari, Frédéric, che ha provato a gettare acqua sul fuoco, replicando a caldo a quanto accadutola lotta alla pole dell’Alberto Park. Le Rosse sono dietro alle due McLaren di Norris e Piastri, alla Red Bull di Verstappen, alla Mercedes di Russell, alla Racing Bulls e alla Williams di Tsunoda e Albon. C’è delusione nella Rossa, ma labagnata di domenica è aperta a qualsiasi risultato e la prestazione, secondo il capo squadra francese, non è quella emersa nella giornata di sabato: “Nonstati magici, ma abbiamo avuto il passo per tutto il weekend, compreso Q1 e Q2, non eravamo davanti ma neanche lontani — le sue parole — Abbiamo perso il passo nel Q3 ed è un peccato, ma la stagione è appena cominciata.