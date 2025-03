Dilei.it - Vasco Rossi, la dedica per mamma Novella che compie 94 anni: “Cerco di recuperare il tempo”

Leggi su Dilei.it

Ma cosa vuoi che sia una canzone, direbbe, eppure per suaha rappresentato tutto. Di certo, le canzoni hanno stabilito un legame ancora più forte con suo figlio, quello ribelle che voleva diventare una star, e l’hanno tenuta vicina a lui anche nei momenti del successo più feroce. E oggi che taglia il traguardo dei primi 94, il suo ragazzo non poteva che festeggiarla con parole inedite perfino per lui, che dell’esprimere se stesso ha fatto il suo credo.LadiallaIl rocker di Zocca è ormai un affezionato frequentatore di Instagram e, col, ha imparato a far suo questo mezzo che oggi utilizza anche per raccontare qualcosa in più su se stesso. E, il 15 marzo, ha utilizzato il suo profilo ufficiale per fare gli auguri alla prima donna che abbia creduto in lui: sua madre