Vanni è certo: «Napoli favorito per lo scudetto. Atalanta Inter? Dico che finirà così»

di Redazioneha espresso la sua opinione sulla lottapoi si è anche sbilanciato sul big match in programma domenica sera travenuto sulle pagine di la Repubblica, il giornalista Francoha analizzato la lottae ha fatto il suo pronostico su.CHI VEDI COME FAVORITA? – «A impatto direi: è campione in carica e quindi favorita per principio. Anche se guardando semplicemente il calendario direi».COSA TI CONVINCE DI INZAGHI E COSA NO NELLA VOLATA? – «Partiamo dal presupposto che di Inzaghi mi convince tutto. Paradossalmente però potrebbe essere danneggiato dal fare troppo bene. Essendo ancora in corsa su tutti i fronti si è un po’ incasinato da solo, perdire, e magari ad unpunto dovrà scegliere».